شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش يخوضون المران فى "الجيم" ..اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.
وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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