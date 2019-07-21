شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلى والطبيب يشخص اصابة الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رمضان صبحي لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويعاني رمضان صبحي من الإصابة بألام في العضلة الضامة، لكن الجهاز الطبي للأهلي أكد جاهزيته للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، ولم يشارك رمضان في التدريبات الجماعية، واكتفى بخوض أداء التدريبات التأهيلية.
فيما أكد طبيب الأهلى أن أحمد الشيخ يعاني من ورم في إصبع القدم اليسرى وهو ما منعه من ارتداء الحذاء الخاص به للمشاركة في مران الفريق الأحمر اليوم، ولم يشارك الشيخ في المران الجماعي للأهلي اليوم الأحد، حيث خرج من المران عقب الجلسة التي عقدها لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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