انت الان تتابع شيفيلد يونايتد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسيه من بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم الفرنسي موسيه

حطم شيفيلد يونايتد الرقم القياسي لانتقالات اللاعبين في تاريخ النادي للمرة الثالثة في فترة الانتقالات الحالية بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي ليس موسيه من بورنموث لمدة ثلاث سنوات يوم الأحد.

ولم يكشف يونايتد عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه دفع لبورنموث عشرة ملايين جنيه استرليني (12.50 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وقال كريس وايلدر مدير شيفيلد يونايتد لموقع النادي على الإنترنت ”إنه لاعب كبير يملك السرعة ومهارات مختلفة عما لدينا في الفريق في الخط الأمامي“.

وتابع ”سيكون إضافة قوية لنا وحقيقة تفضيله العرض الذي تقدمنا به على ما سواه من عروض أخرى تثبت مدى تعطشه للعب معنا. إنها صفقة رائعة في سوق الانتقالات الحالية ونتطلع لمشاركته مع التشكيلة“.

Advertisements

وموسيه خامس صفقة يبرمها شيفيلد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وأحدث صفقة قياسية للنادي عقب وصول لوك فريمان وكالوم روبنسون.

كما تعاقد النادي مع فيل جاجيلكا ورافل موريسون في محاولة للبقاء في دوري الأضواء.

وقد يلعب موسيه مباراته الأولى مع شيفيلد أمام ناديه السابق عندما يلتقيان في افتتاح مشوارهما بالدوري الإنجليزي الممتاز في العاشر من أغسطس آب.