اخبار الرياضه

فلامينجو يضم الظهير التاريخي لأتلتيكو مدريد

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

اعلان

أكد الظهير الأيسر الدولي البرازيلي فليبي لويس رحيله عن أتلتيكو مدريد اليوم الأحد، بعد أن دافع عن ألوان الروخي بلانكوس لمدة ثماني سنوات، للانضمام لصفوف نادي فلامينجو البرازيلي بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019.

وانتهى عقد صاحب الـ 33 عامًا في نهاية شهر يونيه الماضي، مع ذلك قام بتأخير إعلان وجهته الجديدة إلى ما بعد نجاح البرازيل في التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2019 ببداية الشهر الحالي.

لويس الذي خاض تجربة غير ناجحة مع وكان مرشحًا للانضمام لصفوف في الميركاتو الصيفي 2019 حسب الصحف الكتالونية، أعلن توقيعه على عقد مدته عامين مع فلامينجو في مؤتمر صحفي وداعي عقده بقاعة مؤتمرات ملعب واندا متروبوليتانو اليوم الأحد.

اعلان

Advertisements

وقال فليبي لويس اليوم ليس يومًا حزيًا بالنسبة لي، إنه يوم سعيد بالنسبة لي لأنني قدمت كل ما لديّ لهذا النادي، ولديّ إمكانيات رائعة هنا، عشت فترة ذهبية مع الأتلتي بالتواجد مع اللاعبين الأفضل والمدرب الأفضل، أنا حقًا محظوظ.

وأضاف كنت فلامنجوستا منذ الصغر، لكن ترك أتلتيكو مدريد ليس قرارًا سهلاً، لكنني أريد إنهاء مسيرتي في البرازيل.

وقبل رحيل فليبي لويس عن أتلتيكو مدريد، غادر المدافع الدولي الأوروجوياني دييجو جودين معقل الأتلتي للانضمام بالمجان لصفوف الإنتر الإيطالي.

ويُعد أهم إنجاز لفليبي لويس مع الأتلتي كان التتويج بلقب بموسم 2014/2013 والترشح إلى نهائي 2014 و2016.

فليبي لويس لاعب البرازيل واتلتيكو مدريد ينتقل إلى فلامينجو (صور: Getty)
فليبي لويس لاعب البرازيل واتلتيكو مدريد ينتقل إلى فلامينجو (صور: Getty)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلامينجو يضم الظهير التاريخي لأتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا