فلامينجو يضم الظهير التاريخي لأتلتيكو مدريد

اعلان

أكد الظهير الأيسر الدولي البرازيلي “فليبي لويس” رحيله عن أتلتيكو مدريد اليوم الأحد، بعد أن دافع عن ألوان الروخي بلانكوس لمدة ثماني سنوات، للانضمام لصفوف نادي فلامينجو البرازيلي بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019.

وانتهى عقد صاحب الـ 33 عامًا في نهاية شهر يونيه الماضي، مع ذلك قام بتأخير إعلان وجهته الجديدة إلى ما بعد نجاح البرازيل في التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2019 ببداية الشهر الحالي.

لويس الذي خاض تجربة غير ناجحة مع تشيلسي وكان مرشحًا للانضمام لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2019 حسب الصحف الكتالونية، أعلن توقيعه على عقد مدته عامين مع فلامينجو في مؤتمر صحفي وداعي عقده بقاعة مؤتمرات ملعب واندا متروبوليتانو اليوم الأحد.

اعلان

Advertisements

وقال فليبي لويس “اليوم ليس يومًا حزيًا بالنسبة لي، إنه يوم سعيد بالنسبة لي لأنني قدمت كل ما لديّ لهذا النادي، ولديّ إمكانيات رائعة هنا، عشت فترة ذهبية مع الأتلتي بالتواجد مع اللاعبين الأفضل والمدرب الأفضل، أنا حقًا محظوظ”.

وأضاف “كنت فلامنجوستا منذ الصغر، لكن ترك أتلتيكو مدريد ليس قرارًا سهلاً، لكنني أريد إنهاء مسيرتي في البرازيل”.

وقبل رحيل فليبي لويس عن أتلتيكو مدريد، غادر المدافع الدولي الأوروجوياني دييجو جودين معقل الأتلتي للانضمام بالمجان لصفوف الإنتر الإيطالي.

ويُعد أهم إنجاز لفليبي لويس مع الأتلتي كان التتويج بلقب الدوري الإسباني بموسم 2014/2013 والترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 و2016.