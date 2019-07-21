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حسم هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لدورى المظاليم 31 يوليو...

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جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرارا بحجز الدعوى الخاصة بإلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية ليوم 31 يوليو الجاري.

 

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وقامت أندية بتروجت والداخلية والنجوم برفع دعوى قضائية حملت رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل لطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.

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وتم تداول الجلسات الخاصة بالدعوى أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم الأحد، حجز الدعوى للحكم بجلسة يوم 31 يوليو الجاري.

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