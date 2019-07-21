شكرا لقرائتكم حسم هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لدورى المظاليم 31 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرارا بحجز الدعوى الخاصة بإلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية ليوم 31 يوليو الجاري. وقامت أندية بتروجت والداخلية والنجوم برفع دعوى قضائية حملت رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل لطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية. Advertisements وتم تداول الجلسات الخاصة بالدعوى أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم الأحد، حجز الدعوى للحكم بجلسة يوم 31 يوليو الجاري.

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