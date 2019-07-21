شكرا لقرائتكم عمر صلاح يحرس عرين الزمالك أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: عمر صلاح.
خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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