الأهلي يستقر على تخفيض قيمة رحيل أزارو في الميركاتو الصيفي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تخفيض قيمة رحيل اللاعب وليد أزارو التي سبق وحددها مؤخرا للاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن الفريق الأحمر يرغب في الاستغناء عن خدمات أزارو بعد المستوي المتواضع الذي ظهر به خلال معسكر الإعداد الخارجي للفريق في إسبانيا.

وكان المارد الأحمر قد طالب 5 ملايين دولار لرحيل اللاعب، ليتراجع خلال الساعات الأخيرة ويوافق على تخفيض تسعيرة رحيل اللاعب لتصبح بين 3 إلى 4 ملايين دولار.

وكان مسئولي الفريق قد تواصلوا مع أحد وكلاء اللاعبين مؤخرا الذين أعربوا عن قدرتهم على إحضار العديد من العروض للمغربي؛ حيث طالبهم الأحمر بسرعة إحضار بعض العروض الرسمية للنظر فيها خلال الفترة القادمة.

وصرح مصدر موثوق مشيرا إلى رغبة الجميع في رحيل المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المستوي الذي ظهر به في معسكر إسبانيا، إلا أن مجلس الإدارة يرغب في الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل الحصول على قيمة مالية كبري، بعد أن تلقى عرضا من الصين خلال الموسم الماضي لشراء اللاعب بـ8 ملايين دولار.