الأشعة تؤكد جاهزية رمضان صبحي لمباراة المقاولون العرب

أجري لاعب الأهلي، رمضان صبحي بعض الأشعة والفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أكدت سلامة العضلة الضامة وجاهزية اللاعب للمشاركة في لقاء المقاولون العرب المقرر له الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقا لما كشف عنه الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي.

وكان اللاعب قد اشتكى من بعض الآلام البسيطة بالعضلة الضامة بعد أن شارك في لقاء البلاستيك الودي الذي أقيم الجمعة الماضي، مما دفع الجهاز الطبي للكشف على اللاعب وإجراء اللاعب لبعض الأشعة أمس السبت؛ حيث أكدت الفحوصات أن اللاعب يعاني من الإجهاد الخفيف، ولكن يمكنه المشاركة في لقاء المقاولون والتواجد ضمن حسابات الجهاز الفني للأهلي.

وأكد الجهاز الفني للمارد الأحمر أن اللاعب على أتم الاستعداد للمشاركة في اللقاء القادم، بعد أن تم الاطمئنان عليه والتأكد من سلامة العضلة الضامة.