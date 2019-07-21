بايرن ميونخ يستغل ألابا لمساومة برشلونة والسيتي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ يستخدم ظهيره دافيد ألابا، كورقة مساومة في الميركاتو الصيفي.

وأشار صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن بايرن عرض ألابا على برشلونة ومانشستر سيتي، بسبب محاولة ضم الفرنسي عثمان ديمبلي أو الألماني ليروي ساني.

ويتجه بايرن نحو الاستغناء عن ألابا هذا الصيف، بسبب أن اللاعب النمساوي لا ينوي التوقيع على عقد جديد مع النادي البافاري.

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ويمتد عقد ألابا، مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2021، ويرفض اللاعب محاولات النادي البافاري الاحتفاظ به لفترة أطول.

كما أن نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، يبحث عن إعادة هيكلة لخط دفاع بايرن ميونخ بالكامل في الموسم الجديد، وهو ما يسمح لألابا بالمغادرة.

ولم يخف بايرن اهتمامه بضم ديمبلي، لا سيما في حالة نجاح الفريق الكتالوني في إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى قلعة "كامب نو".