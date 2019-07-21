أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ يستخدم ظهيره دافيد ألابا، كورقة مساومة في الميركاتو الصيفي.
وأشار صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن بايرن عرض ألابا على برشلونة ومانشستر سيتي، بسبب محاولة ضم الفرنسي عثمان ديمبلي أو الألماني ليروي ساني.
ويتجه بايرن نحو الاستغناء عن ألابا هذا الصيف، بسبب أن اللاعب النمساوي لا ينوي التوقيع على عقد جديد مع النادي البافاري.
ويمتد عقد ألابا، مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2021، ويرفض اللاعب محاولات النادي البافاري الاحتفاظ به لفترة أطول.
كما أن نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، يبحث عن إعادة هيكلة لخط دفاع بايرن ميونخ بالكامل في الموسم الجديد، وهو ما يسمح لألابا بالمغادرة.
ولم يخف بايرن اهتمامه بضم ديمبلي، لا سيما في حالة نجاح الفريق الكتالوني في إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى قلعة "كامب نو".
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستغل ألابا لمساومة برشلونة والسيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.