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كارلوس فيلا يرفض الصمت على اهانة زلاتان

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Alaa Ali 0 تبليغ

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يرفض المسكيكي كارلوس فيلا هداف الدوري الأمريكي الصمت أمام اهانة زلاتان له في الساعات الماضية.

زلاتان رفض تفوق فيلا عليه مؤكدا أنه مثل الفيراري بينما اللاعب المكسكيي يشبه الفيات.

ورد فيلا: “المقارنة ستظهر عدم احترام نحوه، لكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات وننسى العمر وأي شيء، فأنا أفضل منه الآن، هذه هي الحقيقة”.

وأضاف فيلا: “فيما يتعلق بالباقي، فقد كان زلاتان وفقط ليونيل وكريستيانو رونالدو أفضل منه، البقية منا ليسوا في نفس الدوري”.

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