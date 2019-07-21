يرفض المسكيكي كارلوس فيلا هداف الدوري الأمريكي الصمت أمام اهانة زلاتان له في الساعات الماضية.
زلاتان رفض تفوق فيلا عليه مؤكدا أنه مثل الفيراري بينما اللاعب المكسكيي يشبه الفيات.
ورد فيلا: “المقارنة ستظهر عدم احترام نحوه، لكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات وننسى العمر وأي شيء، فأنا أفضل منه الآن، هذه هي الحقيقة”.
وأضاف فيلا: “فيما يتعلق بالباقي، فقد كان زلاتان وفقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أفضل منه، البقية منا ليسوا في نفس الدوري”.
كانت هذه تفاصيل خبر كارلوس فيلا يرفض الصمت على اهانة زلاتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.