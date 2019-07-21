ميسي يهدد برشلونة بسبب نيمار

يرفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فكرة تراجع أو فشل ناديه برشلونة في صفقة وصول البرازيلي الدولي نيمار في الصيف الجاري.

ويرغب نيمار في العودة لكامب نو مرة آخرى هذا الصيف بينما يعمل البرسا بقلق من الناحية المالية.

الصحفي غراهام هانتر، أكد أن ميسي أبلغ برشلونة أن وصول نيمار للنادي هذا الصيف أمر لا مفر منه.

وقال هانتر: “ميسي أخبر برشلونة.. إذا أردتم توقيع عقد جديد معي، عليكم بالتعاقد مع نيمار مرة أخرى”.

وأضاف الصحفي: “ميسي عنصر أساسي في عملية انتقال نيمار، وسيرغب رئيس النادي جوسيب بارتوميو بالتجديد للنجم الأرجنتيني مرة أخيرة قبل تنحيه عن الرئاسة”.