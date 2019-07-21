التعديلات الجديدة غير سارية في الدوري

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي تستأنف اليوم لن يطبق خلالها التعديلات الجديدة ، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها. تستأنف اليوم لن يطبق خلالها التعديلات الجديدة ، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها. وتتبقى في الدوري الممتاز مباراتين مؤجلتين للأهلي أمام الزمالك والمقاولون العرب. بينما تتبقى للزمالك ثلاث مواجهات، أمام الاهلي والاسماعيلي والجونة.

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