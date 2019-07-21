فحص طبي لمحمود وحيد قبل المران

يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الأحد، علىملعب التتش بالجزيرة.
يحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، في ظلشكواه من الإجهاد في العضلة الضامة.
كان اللاعب قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية على هامش مران الفريق الجماعي تمهيدًا لتعافيه وإعلان جاهزيته للتواجد ضمن الحسابات الفنية.
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