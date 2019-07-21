الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن ورمضان صبحي لمواجهة المقاولون

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول أمس الجمعة، وعلي الفور أجرى

اللاعب أشعة أمس السبت أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما أصبح مروان محسن مهاجم الفريق جاهزا كذلك للمشاركة في مباراة المقاولون

العرب، بعد أن اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم في نهاية المران المسائي أمس السبت ولكنها لن تمنعه من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء ،ومن المقرر ان يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.