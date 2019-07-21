رياضة | الخطر الأكبر على تريزيجيه في أستون فيلا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطر الأكبر على تريزيجيه في أستون فيلا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي من الانتقال إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجيد محمود تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر وينتظر أن يجد منافسة شرسة في أستون فيلا خاصة من جاك جريليش صاحب الـ23 عامًا وأحد أهم أسلحة الفريق والذي كان مطلوبًا في فريق ليفربول الإنجليزي.

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وشارك جاك جريليش في 35 مباراة مع أستون فيلا خلال الموسم سجل من خلالها ستة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة وهو من أهم النجم الذين يعتمد عليهم الفريق الإنجليزي.