الامارات | انهيار تجديد الهلال مع عموري يؤثر على شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار تجديد الهلال مع عموري يؤثر على شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن حظوظ بقاء لاعب الوسط البرازيلي، كارلوس إدواردو في صفوف الهلال أصبحت مرتفعة بعد فشل مفاوضات التجديد مع لاعب الوسط الدولي، عمر عبدالرحمن "عموري"، وهو ما يعني عدم انتقال اللاعب البرازيلي لدوري الخليج العربي وتحديد لفريق شباب الأهلي.
وكان البرازيلي إدواردو على اعتاب الانتقال لفريق شباب الأهلي بعد مفاوضات مارثونية لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد الذي ينافس فيه على دوري أبطال آسيا بجانب المسابقات المحلية.
وقالت الصحيفة السعودية: "زادت حظوظ بقاء البرازيلي كارلوس إدواردو في الفريق الأول بعد فشل مفاوضات التجديد مع الإماراتي عمر عبد الرحمن".
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