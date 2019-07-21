رياضة | ديفيد ألابا عربون مساومة برشلونة ومانشستر سيتي

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يساوم نادي بايرن ميونيخ الألماني ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة ظهير الأيسر ديفيد ألابا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعرض بايرن ميونيخ ألابا على برشلونة ومانشستر سيتي لمحاولة ضم الفرنسي عثمان ديمبلي أو الألماني ليروي ساني.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن بايرن ميونيخ لا ينوي تجديد عقد ديفيد ألابا ويسعى لاستغلاله في أي صفقة صيفية.

ويمتد عقد ألابا، مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021، ويرفض اللاعب محاولات النادي البافاري الاحتفاظ به لفترة أطول.