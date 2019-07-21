رياضة | ميسي الجديد يعلق على ظهوره الأول بقميص ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي الجديد يعلق على ظهوره الأول بقميص ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الياباني كوبو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني الجديد على أول مشاركة له مع الملكي خلال الهزيمة من بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء ودي يوم أمس.
وقال كوبو: لا يوجد الكثير من اليابانيين في أوروبا ، وفي ريال مدريد يوجد أنا فقط ، أحب أن يكون لدى الناس شغف بي وأريد أن أكون مرجعًا لليابانيين، ريال مدريد لديه مشجعين في جميع البلدان وهذا يحفزني كثيرًا.
واضاف: الرفاق طيبون ويتحدثون معي كثيرًا ، لقد خسرنا 3-1 ولكني سعيد للمشاركة للمرة الأولى كان علينا الفوز ولذلك أشعر بالإشمئزاز.