رياضة | ميسي الجديد يعلق على ظهوره الأول بقميص ريال مدريد

وقال كوبو: لا يوجد الكثير من اليابانيين في أوروبا ، وفي ريال مدريد يوجد أنا فقط ، أحب أن يكون لدى الناس شغف بي وأريد أن أكون مرجعًا لليابانيين، ريال مدريد لديه مشجعين في جميع البلدان وهذا يحفزني كثيرًا.

واضاف: الرفاق طيبون ويتحدثون معي كثيرًا ، لقد خسرنا 3-1 ولكني سعيد للمشاركة للمرة الأولى كان علينا الفوز ولذلك أشعر بالإشمئزاز.