رياضة | برشلونة يكشف حقيقة عروض ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف حقيقة عروض ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إدارة ​برشلونة​ الإسباني عدم صحة التقارير التي تحدثت عن تقديمه لعرضين للحصول على خدمات البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة البلوجرانا لم تقدم العروض التي تشمل وجود لاعبين بالإضافة إلى 40 مليون يورو أو 100 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لن يدفع أي مبلغ لاستعاة نيمار، حيث يخطط فقط لعملية استبدال.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الصحف الفرنسية كانت قد كشفت أن البرسا عرض قائمة من 6 نجوم لاختيار اثنين منهم بالإضافة إلى مبلغ مالي لعودة نيمار.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان لن يجعل رحيل نيمار سهلا، حيث يتمسك بمبلغ 222 مليون يورو للموافقة على رحيله.