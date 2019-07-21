جدول مباريات الدوري السعودي 2019-2020 بناءً على اجتماع لجنة المسابقات

الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون عن جدول مباريات الدوري السعودية 2019-2020 النسخة الجديدة، وخصوصًا بعد الأداء والمستوى الكبير الذي قدمته الفرق السعودية في النسخة الماضية، فقد كانت نسخة مليئة بالمفاجأة الكثيرة، وعلى رأسها حصول نادي النصر على اللقب بعد اشتعال الدوري لآخر لحظة بينه وبين النادي الحماسي نادي الهلال السعودي.

جدول مباريات الدوري السعودي 2019-2020

لقد استعدت الفرق المنتسبة إلى الدوري السعودي هذا الموسم بكل طاقتها لهذا الموسم، سواء من خلال شراء العديد من اللاعبين، أو الاهتمام بالملاعب، والاهتمام أيضًا بالجهاز الفني لكل فريق، وذلك قبل موعد انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في 22 أغسطس 2019.

وقد انعقد بالأمس في الرياض اجتماع لجنة المسابقات في الدوري السعودي للمحترفين، بحضور ممثلي الأندية السعودية وذلك لعمل جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك للتعرف على المعايير التي ينبغي أن يتم وضعها في عين الاعتبار أثناء عمل الجدول.

آخر الاستعدادات للدوري السعودي للمحترفين

وقد تم التأكيد على أنه قد تم عقد هذا الاجتماعي لوضع كافة المعايير الخاصة بالدوري السعودي، وكذلك حتى يكون أمام اللاعبين الفرصة للحصول على قدر كاف من الراحة، أو السفر، لمن ينوي السفر خارج المملكة، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع جميع الفرق التي ستسافر خارج أراضي المملكة لتمثيل المملكة السعودية في البطولات العالمية والأسيوية، كل هذه الاجتماعات إنما جاءت فقط من أجل التنظيم والترتيب.

جدول مباريات الأندية السعودية في الدوري السعودي 2020

وسوف نوافيكم بآخر ما جدَّ من أخبار وكذلك جدول مباريات الأندية السعودية المقرر لها أن تنعقد في الدوري السعودي للمحترفين عقب الإعلان عنه بشكل مباشر، فتابعونا.