شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره الجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى فاز بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.