شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاوض نجم منتخب مدغشقر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى فى مفاوضات قوية للتعاقد مع إبراهيما أمادا لاعب منتخب مدغشقر فى صفقة انتقال حر فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع مولودية الجزائر بنهاية الموسم الماضى

ويجيد إبراهيما أمادا صاحب الـ 30 عاماً اللعب فى خط الوسط وهو الأمر الذى دفع محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى لطلب التعاقد مع اللاعب لتعويض الغياب المنتظر لمحمود متولى كابتن الفريق الذى أنقطع عن المران لرغبته فى الرحيل عن قلعة الدراويش بالإضافة لعدم حسم موقف محمود عبد العاطى دونجا لاعب الفريق والمعار من الزمالك

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ويمتلك إبراهيما أمادا عرضاً من المريخ السودانى الذى دخل فى مفاوضات قوية للتعاقد معه وفى حالة فشل الصفقة سوف ينتقل اللاعب للإسماعيلى .