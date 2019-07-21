تعليق يورجن كلوب على خسارة ليفربول أمام دورتموند

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه متشجع بالأداء الذي ظهر به بطل دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته أمام بروسيا دورتموند وهو النادي الذي كان يدربه كلوب سابقا والذي قطع شوطا في الاستعدادات التي تسبق الموسم الجديد.

وسجل هاري ويلسون ورايان بروستر لليفربول إلا أن دروتموند رد بثلاثية باكو الكاسير وتوماس ديلاني وياكوب برون لارسن ليخسر ليفربول 3-2 في ظل طقس شديد الحرارة في استاد نوتردام بولاية إنديانا.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي "يمكنك أن ترى أن دورتموند قطع خطوة اضافية

في استعداداته لكن هناك الكثير من الأمور الجيدة بالنسبة لنا.

"كيفية تلقي شباكنا للأهداف تعود لقلة التنظيم لكن من الصعب الوصول لهذا في هذه المرحلة...لم أتعلم أي شيء...كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين وكانت الأجواء حارة للغاية".

وأضاف كلوب "لا أحب ما أراه في أي مباراة تسبق الموسم عادة لكن هناك ما يدعو لخوض مثل هذه المباريات. لست في غاية السعادة بسبب الأداء الذي نقدمه لكنني أعرف أن هناك الكثير الذي ينتظرنا فيما هو

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قادم".

وجاءت الهزيمة في أعقاب الانتصار الساحق 6-صفر على ترانميري روفرز و3-1 على برادفورد سيتي لكن كلوب قال إنه "لم يتعلم أي شيء" من نتيجة اليوم مع خوض العديد من اللاعبين الأساسيين أول اختبار لهم في الفترة التي تسبق الموسم.

كما غاب عن ليفربول أيضا الثلاثي الهجومي الأساسي المؤلف من محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو الذي لم يعد أفراده بعد بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

وانهى ليفربول في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري الممتاز الموسم الماضي لكنه مضى قدما ليفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه على توتنهام هوتسبير في النهائي.

وسيستهل فريق المدرب كلوب مشوار في الدوري الموسم المقبل باستضافة نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء في 9 أغسطس المقبل.