سولدادو يعود لليجا لنسيان الماضي الأليم

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افتتح المهاجم الدولي الإسباني السابق “روبرتو سولدادو” أحدث تجاربه مع نادي غرناطة أمام ريدينج، في لقاء ودي أمس السبت، انتهى بفوز الأول بهدف دون رد، سجله لاعب الوسط النيجيري الإسباني “عزيز رامون” قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

اللقاء الذي استضافه ملعب بلدية ماربيا، شهد الظهور الأول بالنسبة لروبرتو سولدادو مع غرناطة، بعد انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر يستهدف منها نسيان الماضي الأليم الذي عاشه رفقة أندية “توتنهام وفياريال وفنربخشة”.

ومن المنتظر مشاركة ابن أكاديمية ريال مدريد أمام فريقه الأسبق “فياريال” في الجولة الأولى من الليجا يوم 17 أغسطس المقبل على ملعب لا سراميكا (إل مدريجال).

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عقد سولدادو /34 عامًا/ مع العملاق التركي فنربخشة كان قد انتهى في شهر يونيه الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن ناد جديد، حتى تواصل معه مدرب غرناطة “دييجو مارتينيز” وأقنعه بالانضمام لفريقه الذي تمكن من الصعود إلى الليجا مؤخرًا بعد احتلاله للمركز الثاني في السيجوندا.

سولدادو الذي وقع على عقد مدته سنة واحدة مع غرناطة، ينتهي في يونيه 2020، سجل 15 هدفًا فقط في الدوري التركي خلال موسمين مع فنربخشة الذي إلتحق بصفوفه من فياريال نظير خمسة ملايين يورو في صيف 2017.

وتراجعت مسيرة سولداود بصورة مُخيفة منذ صيف 2013 عندما قرر ترك فالنسيا للانضمام لصفوف توتنهام بمبلغ فاق الـ 30 مليون جنيه إسترليني، فبعد أن كان معدله التهديفي يتراوح ما بين 15 إلى 20 هدفًا في الموسم الواحد، صار بالكاد يُسجل 7 أهداف كل موسم.

واكتفى اللاعب بتسجيل 7 أهداف في موسمين مع توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز ليعود إلى الدوري الإسباني من بوابة فياريال صيف 2015.

وبدأت أفضل فترات سولدادو التهديفية حين أعاره ريال مدريد إلى أوساسونا بموسم 2007/2006، حيث سجل 11 هدفًا في 30 مباراة، واستمر تألق اللاعب مع خيتافي وفالنسيا حتى عام 2013، إلا أنه دفع ثمن قرار رحيله عن الليجا وتلبية دعوة بوتشيتينو في السبيريس، وهي الخطوة التي لا يزال يعض أصابع الندم عليها.