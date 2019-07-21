شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للتوأم حسام وإبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الرياضة المصرية فى تقديم واجب العزاء إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفنى لسموحة ومدير الكرة بالفريق السكندرى وذلك لمواساة التوأم فى وفاة شقيقهم الأكبر محمد حسن بمسقط رأسهم فى منطقة حلوان. وحضر العزاء كلا من حمادة صدقى المدير الفنى السابق للجونة وخالد متولى المدير الفنى السابق لإنبى وعبدالناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى وأحمد سمير لاعب الزمالك السابق ومحمد الخولى نائب رئيس المصرى وعلاء عبد العال المدير الفنى السابق للداخلية وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق وعظيمة والإعلامى كريم حسن شحاتة والمعتز بالله اينو والاعلامى وائل الابراشى وعلاء عبد الصادق وشريف عبد المنعم والشيخ خالد الجندى. كما قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعاء المتوفى فى ختام العزاء خلال تواجده لتقديم واجب العزاء بمنطقة حلوان.

































Advertisements























































Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للتوأم حسام وإبراهيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.