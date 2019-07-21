مباريات الأحد.. الدوري المصري يعود بمواجهة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عودة مباريات الدوري المصري، بمواجهة الزمالك والجونة المقرر لها مساء الأحد 21 يوليو 2019.

ويستأنف الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة فريق الجونة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر البطولة المحلية.

وكان فريق الزمالك خاض آخر مباراة له في مسابقة الدوري عندما لعب فريق حرس الحدود في الثالث من يونيو الماضي ضمن الجولة الـ 30.

تفاصيل موعد والقنوات الناقلة للمباراة:

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الزمالك × الجونة

موعد المباراة.. 20:00 مساء

القنوات الناقلة

(تايم سبورتس - أون سبورت )