الان تتابع طارق حامدي يحقق ذهبية البطولة الآسيوية الـ16 للكاراتيه.. والأخضر رابعاً في الترتيب العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي اليوم الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم في البطولة الآسيوية الـ 16 للكبار التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند .

وتوج حامدي بالذهب بعد فوزه على بطل العالم في هذا الوزن الياباني تقاوا بنتيجة 5 مقابل 4.

فيما توج لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحربي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت 55 كجم بعد تتويج لاعب منتخب كازخستان بالمركز الأول، كما توج اللاعب عبدالعزيز الحكمي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 75 كجم بعد تتويج لاعب منتخب اليابان بالمركز الأول.

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في الترتيب العام بثلاث ميداليات ” ذهبية وفضيتان ” في ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة ، فيما يشارك الأخضر غداً في منافسات القتال الجماعي والكاتا الجماعي .

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وبارك رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية هذا الانجاز مرجعاً ذلك لتوفيق الله ثم الدعم الكبير الذي تجده الرياضة وانعكس على قوة مخرجات الرياضة السعودية خارجياً وتواجدها في جميع المحافل القارية وعزف السلام الوطني في هذا المحفل الآسيوي وكذلك الدعم والمتابعة التي تجدها الاتحادات الرياضية من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه عبدالاله الدلاك .

وقدم الدكتور القناص خالص شكره للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والاداري على ما بذلوه من جهد والتزامهم بالبرنامج وسعيهم لتمثيل الوطن خير تمثيل ، كما قدم شكره لزملائه بمجلس الادارة .

فيما أكد رئيس بعثة المنتخب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه إبراهيم الدرع أن الأجواء المثالية فنياً وإدارياً التي يعيشها لاعبوا منتخبات الكاراتيه ساهمت في أن يكون حضور اللاعبين السعوديين مبهر خارجياً وتحقيق العديد من النتائج المميزة .

وقال : ” اشعر بفخر كبير وأنا أرى لاعبي الأخضر ينافسون ويحصدون ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتان وكسبنا مجموعة من اللاعبين يستطيعون تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن في المنافسات والبطولات القادمة وهذا الأمر لم يأت من فراغ فقد كان اتحاد الكاراتيه يعمل باحترافية حتى نصل لما وصلنا إليه بقيادة الدكتور ابراهيم القناص ولا أنسى جهد الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين ” .

من جهته عبر البطل طارق حامدي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية, مؤكدًا أن هذه الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بالدعم الذي وجده من الجميع، متمنيًا أن يواصل حضوره القاري والعالمي في المستقبل القريب.