شكرا لقرائتكم خبر عن «ندياي»: الجزائر تستحق اللقب وفخور بمنتخب بلادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ألفريد ندياى، لاعب منتخب السنغال، أن نظيره الجزائرى قدم مباراة قوية واستحق الفوز بلقب أمم إفريقيا.

وقال «ندياى» إن منتخب الجزائر اعتمد على الدفاع بعد إحراز هدف مبكر فى مرمى فريقه.

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وأضاف أنه فخور بمستوى منتخب بلاده وزملائه رغم الخسارة من الجزائر وضياع حلم اللقب الإفريقى.

وأوضح أنهم سيبدأون التحضير للبطولة المقبلة من الآن من أجل البناء على ما حققه أسود التيرانجا فى البطولة الحالية. وشدد على أن تراجع مستواه خلال اللقاء كان بسبب إصابة تعرض لها وأثرت على أدائه بالسلب.

فيما أعرب أليو سيسيه، المدير الفنى للمنتخب السنغالى، عن حزنه لخسارة اللقب الإفريقى.

وقال «سيسيه»: «حزين للخسارة، كنا نستحق التعادل على أقل تقدير، لكن الحظ لم يكن معنا، أتوجه بالتهنئة إلى منتخب الجزائر وصديقى، جمال بلماضى، وأتمنى له مستقبلًا باهرًا».