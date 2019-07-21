الزمالك يعود لأجواء الدوري المصري أمام الجونة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره الجونة، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق الثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

انحصرت المنافسة على اللقب بين الأهلي والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات مهمة أولاها الليلة أمام الجونة، ثم الإسماعيلي والأهلي على التوالي يومي 24 و28 من يوليو على الترتيب، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

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ومن المقرر، أن يستعيد الزمالك جهود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، حيث غاب اللاعب التونسي فترة طويلة عن الأبيض، عقب تعرضه لكسر في الشظية، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي، بدور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فيما يفتقد الأبيض في مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحي، لعدم الجاهزية الفنية، وعبدالله جمعة للإيقاف، ومحمود جنش للإصابة، ومحمود كهربا الذي يتواجد في تركيا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: عمر صلاح في حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدي في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي، وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم في خط الوسط، عمر السعيد في خط الهجوم.

في المقابل، يدخل فريق الجونة بمعنويات مرتفعة، بعدما ضمن البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث احتل المركز ال15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، كما من المقرر، أن يتولى رضا شحاتة، القيادة الفنية لفريق الجونة بصفة مؤقتة أمام الزمالك، على أن يتسلم المدرب الجديد الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل، ويسعى الجونة لتحقيق المفاجأة وإنهاء الموسم بأفضل صورة، كما يتسلح الفريق الساحلي في المباراة بالخماسي المعار من الأهلي: أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، أحمد حمدي، عمر رضوان.

من ناحية أخرى، قرر مسؤولو اتحاد الكرة تفعيل توصية استبعاد أي لاعب فوق ال30 عاماً من صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إلزام مدرب المنتخب الوطني الجديد بها، سواء كان محلياً أو أجنبياً، لا سيما بعد فشل تجربة الاستعانة بالثلاثي أحمد المحمدي ووليد سليمان وعبدالله السعيد، الذين تخطوا حاجز ال30 عاماً في بطولة أمم إفريقيا الماضية، حيث لم يقدم الثلاثي سالف الذكر المستوى المنتظر منهم. وكان اتحاد الكرة قرر عقب مونديال روسيا منع أي لاعب فوق ال30 عاماً من الانضمام للمنتخب، قبل أن يتراجع اتحاد الكرة عنه بعد تنظيم بطولة أمم إفريقيا في مصر.