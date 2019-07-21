«الشارقة الرياضية» تواصل عرض برنامج «ميركاتو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الإطلال على متابعيها من خلال برنامجها الرياضي «ميركاتو» للموسم الرابع على التوالي، بعد أن حقق نجاحاً لافتاً في مواسمه الثلاثة الماضية.

ويستعرض البرنامج الذي تبثه القناة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، من كل أسبوع على الهواء مباشرة، في تمام الساعة 21:30، أبرز الأحداث والمستجدات الرياضية، إلى جانب صفقات انتقالات اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعرض البرنامج الذي يُعدّه علي عمر، وتستمر كل حلقة من حلقاته لمدة ستين دقيقة، أسماء اللاعبين الجدد الوافدين إلى الدولة من الخارج، كما يقدم لمتابعيه نشرة مفصلة حول انتقالات اللاعبين بين الأندية من داخل الدولة، من خلال الإعلاميين علي الجسمي، وعلي الظبياني.

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ويستضيف «ميركاتو» عبر حلقاته، العديد من المتخصصين في الشأن الرياضي، من مدربين ولاعبين معتزلين وحكام محليين، ممن شاركوا في تحكيم مباريات دولية، إلى جانب خبراء ومحللين قادرين على تحليل المشهد الرياضي وأبعاده الفنية والاقتصادية التي تشكلها الانتقالات والاستقطابات الجديدة للاعبين.

وقال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «يعكس استمرار ميركاتو للموسم الرابع على التوالي، مدى النجاح الذي حققه؛ كونه يتابع الأحداث والشؤون الرياضية المحلية والعالمية عن كثب، وينقلها للمشاهدين على الهواء مباشرة، مما يجعلهم يعيشون أجواء الساحات الرياضية، فضلاً عن تميزه بنوعية وكفاءة الضيوف من الخبراء والمتخصصين الرياضيين، الذين يسهمون من خلال البرنامج في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الجماهير في مختلف التفاصيل الرياضية».

وأضاف: «باتت الساحة الإعلامية ملأى بالبرامج الرياضية، مما خلق لدى مختلف المؤسسات الإعلامية، روحاً تنافسية بنّاءة، انعكست على المشهدين الرياضي والإعلامي، حيث أثرت الواقع الرياضي بمحللين وخبراء متميزين يتابعهم عشرات وربما مئات الآلاف من المشجعين والمناصرين الشغوفين بالرياضة؛ الأمر الذي يحفزنا في قناة الشارقة الرياضية على تقديم مزيد من الجودة والتميز في برامجنا الرياضية».