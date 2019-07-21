رياضة | باريس يفتح الباب أمام برشلونة لضم نيمار ولكن بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يفتح الباب أمام برشلونة لضم نيمار ولكن بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سُئل ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن امكانية قبول مقايضة لاعبين من ناجي برشلونة الإسباني مقابل جلب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بدون أموال.

وأوضح المدير الرياضي للنادي الباريسي أنه لا يرفض فكرة المقايضة، ولكنه قال بأنه حتى الآن لا يوجد عرض ملموس من النادي الكتالوني.

وخلال تصريحات صحفية قال ليوناردو: "بصراحة، لا يوجد شيء مختلف عن آخر مرة تحدثنا فيها عن قضية نيمار، لم يتحرك أي شيء، لا يوجد عرض ملموس لنيمار، إنه معنا، هو لاعب PSG".

وبسؤواله: "يود البارسا اجراء مقايضة بدون دفع أموال، هل سوف تقبلون بذلك؟ أكرر، لا يوجد عرض ملموس. نفس الحالة منذ 10 أيام".