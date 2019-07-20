شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يدخل في الصراع على نيمار ويقدم عرض خيالي والان مع التفاصيل
كشف موقع "دون بالون" الإسباني، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل الصراع مع برشلونة واليوفنتوس، لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.
وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي سيقدم عرضاً بقيمة 200 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن خدمات الألماني الشاب ليروي ساني للحصول على نيمار في فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح الموقع أن جوارديولا يسعى للتعاقد مع نيمار أوم مبابي لاعبا باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي للفريق، في اطار خطتهم لحصد دوري أبطال أوربا.
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