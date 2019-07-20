شكرا لقرائتكم خبر عن ناصف وعبد الحفيظ ويونس وصدقي فى عزاء شقيقة سمير عدلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على التوافد من أجل حضور عزاء شقيقة سمير عدلي المدير الإدارى ومدير إدارة العلاقات العامة بالنادى الأهلي الذى أقيم مساء اليوم بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وحضر كلاً من زكريا ناصف وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وسامي قمصان مدرب الفريق الأحمر وطارق سليمان مدرب حراس الأهلي وعصام سراج الدين مدير التعاقدات بالمقاصة ومصطفي يونس والجهاز الإداري للنادي الأهلي بقيادة ماهر عبد العزيز وحسين عبد الدايم مدرب الأحمال البدنية في الأهلى كما قدم واجب العزاء كلا من حمادة صدقى المدير الفنى السابق للجونة وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى بجانب فتحي مبروك وإكرامي الشحات والإعلامي أحمد شوبير وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى قد تواجدوا فى بداية العزاء، كانت الراحلة منى عدلى شقيقة سمير عدلى وزوجة الموسيقار محمد أمين قد توفيت أمس ويُقام العزاء حالياً بمسجد آل رشدان.