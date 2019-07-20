شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم المصانع الحربية 11 /0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره المصانع الحربية بأحد عشر هدفاً مقابل لا شئ في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري معسكره التدريبي المغلق ببرج العرب استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بسبعة أهداف للاشئ ، حيث استهل عمر كمال عبد الواحد أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عشر ، قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين ، فيما أحرز عمرو موسى الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والعشرين ، ولم تمر سوى دقيقتين حتى أحرز أحمد ياسر الهدف الرابع ، تلاه أيمن ندا بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة التاسعة والثلاثين ، ليعود عمر كمال ويحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه السادس في الدقيقة الثالثة والأربعين ، وقبيل انطلاق صافرة حكم المباراة يختتم أحمد ياسر أهداف الشوط الأول بإحرازه هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه السابع.

في الشوط الثاني ينجح البديل زياد فرج لاعب فريق تحت 17 عام والمنضم حديثاً لصفوف المعسكر في إضافة هدفين متتاليين في الدقيقتين الخامسة والعشرين والثانية والثلاثين ، قبل أن يحرز زميله عبد الرحمن زين الهدف العاشر في الدقيقة الرابعة والثلاثين ، فيما اختتم أيمن ندا أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثين ليمر الوقت المتبقي من المباراة دون جديد ليطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز المصري بأحد عشر هدفاً مقابل لاشيء.