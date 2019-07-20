تقرير.. بعد غياب 47 يومًا عن الدوري.. 4 تحديات للزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة فريق الجونة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر البطولة المحلية.

وكان فريق الزمالك خاض آخر مباراة له في مسابقة الدوري عندما لعب فريق حرس الحدود في الثالث من يونيو الماضي ضمن الجولة 30.

وقبل مباراة الأحد يستعرض الخليج 365 في التقرير التالي، أبرز أربع تحديات ستواجه الزمالك خلال مباراة الجونة:

- 3 غيابات

سيدخل فريق الزمالك مفتقدًا ثلاثة لاعبين أساسيين بداية من محمود عبد الرحيم "جنش" والذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال معسكر المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يظهر عماد السيد لحراسة عرين الزمالك خلال المباريات المقبلة بعد إصابة جنش، في المقابل سيغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسي للفريق الأبيض بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء حيث سيعوضه بهاء مجدي.

ثالث الغيابات وهو محمود عبد المنعم "كهربا" والذي يتواجد حاليًا في تركيا تمهيدًا لتوقيعه لأحد الأندية هناك بعد دخوله في أزمة مع الإدارة خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعله يمتنع عن حضور التدريبات.

- ملعب الجونة

يُعد ملعب الجونة صعبًا على الأندية المنافسة خلال هذه النسخة من مسابقة الدوري، فالفريق الساحلي استطاع أن يحقق فوزًا مفاجئًا على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في إطار منافسات الأسبوع الـ23.

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الأهلي أيضًا كان قاب قوسين أو أدنى من تلقي الخسارة على يد فريق الجونة بملعبه حيث كان الفريق الأحمر متأخرًا بهدف قبل أن يتدارك الموقف ويفوز بنتيجة (2-1) ضمن الجولة 24.

- تاريخ متكافئ

على ملعب الجونة خاض الزمالك ثلاث مباريات حقق فوزًا وحيدًا بنتيجة (1-0) كان ضمن الأسبوع الـ22 من نسخة دوري 2010، حيث جاء الهدف عن طريق شريف أشرف.

وفي الموسم التالي، استطاع الجونة أن يحقق فوزًا على ملعبه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة جاءت ضمن المرحلة 20 من عمر مسابقة الدوري.

أما في موسم (2014 -2015) فقد فرض الجونة التعادل على الزمالك بهدف لكل جانب حيث جاء هدف الفريق الساحلي الأول عن طريق عمر السعيد قبل أن يدرك علي جبر هدف التعادل.

- فوز أول واستمرار منافسة

يسعى خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك لكتابة انتصاره الأول منذ عودته لقيادة الأبيض بعد رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس على خلفية التعادل من الإنتاج الحربي (1-1).

وأهدر الزمالك في مباراة حرس الحدود تقطتين بعد التعادل بهدف لكل فريق في لقاء يُعد الأول لخالد جلال في منصب الإدارة الفنية للأبيض.

ليس الفوز على الجونة هدف خالد جلال فقط بل سعي يريد الزمالك أن يحققه من أجل استمرار المنافسة على بطولة الدوري حيث يبتعد الأبيض عن الأهلي بفارق ست نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ثلاث مباريات قبل نهاية المسابقة أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي أما الأخير فلديه مباراتين أمام المقاولون بجانب لقاء القمة.