رياضة | عمر جابر يقترب من العودة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر جابر يقترب من العودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز المصري من العودة إلى بيته السابق نادي الزمالك المصري، وذلك بعد معرفة رأي اللاعب من العودة بعد جلسة قد عقدها مع مسئولي القلعة البيضاء، ويرحب اللاعب بالعودة إلى بيته من جديد، ويعتبر أحد قادة الفرقة.

ونشر موقع "قول السعودي"، منذ لحظات خبر بعنوان نجم بيراميدز يقترب من العودة إلى بيته القديم مما يؤكد اقتراب الفارس الأبيض من حسم عودة اللاعب عمر جابر إلى صفوف الفريق.

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حيث يتجه مجلس إدارة الفريق إلى بيع اللاعب حمدي النقاز بعد نهاية الدوري المصري الممتاز إلى فريق النصر السعودي وسيكون التعاقد مع عمر جابر لتعويض رحيل الدولي التونسي.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يواجه فريق الجونة غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءًا في مدينة الجونة، وسيعلن الفريق عن الصفقات بعد نهاية الثلاثة مباريات المتبقية له مع كلًا من الجونة والإسماعيلي والأهلي.