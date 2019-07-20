رياضة | جوارديولا يحرق قلب برشلونة.. مانشستر سيتي يُجهز عرض القرن لخطف "الساحر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحرق قلب برشلونة.. مانشستر سيتي يُجهز عرض القرن لخطف "الساحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن دخول نادي مانشستر سيتي في خط المفاوضات على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا حيثُ يستعد مسؤولي السيتي لتقديم عرضاً فلكياً إلى باريس سان جيرمان من أجل اللاعب.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن نادي مانشستر سيتي سيقدم عرضاً بقيمة 200 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن خدمات الألماني الشاب ليروي ساني جناح باريس سان جيرمان مقابل الحصول على توقيع نيمار.

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وذكر الموقع الإسباني أن بيب جوارديولا مدرب السيتي تواصل مع نيمار ووعده بالتعاقد مع زميله البرازيلي داني ألفيس حال إنهاء صفقته هذا الصيف.

وأصبحت علاقة نيمار بباريس متوترة للغاية بعد تصريحات ناصر الخليفي بأنه لم يجبر البرازيلي على الانضمام للنادي، بالإضافة إلى غياب اللاعب عن مران الفريق بدون إذن مسبق ليعود بعدها يوم 15 من الشهر الجاري.

وأبدى نيمار رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة لمجاورة ليونيل ميسي مرة أخرى بعدما رحل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.