رياضة | مدرب يوفنتوس يلمح إلى خطف هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب يوفنتوس يلمح إلى خطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ساري للصحافيين في سنغافورة قبل مباراة يوفنتوس ضد توتنهام هوتسبير في كأس الأبطال الدولية غداً الأحد: "أنا معجب به كثيراً لكني لا أعرف الموقف..لست المدير الرياضي".
ومن جانبه قال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، الأسبوع الماضي إنه "يرغب في بناء الفريق حول بوغبا، واصفاً اللاعب الفائز بكأس العالم بأنه إنسان مذهل ولاعب محترف رائع".
وكان أداء بوغبا، الذي انضم إلى يونايتد من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية عالمية وقتها مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (110.83 مليون دولار)، متذبذباً في ثاني فترة له مع النادي الإنجليزي رغم أنه سجل 31 هدفاً في 142 مباراة.
واستهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية بتحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.