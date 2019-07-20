شكرا لقرائتكم خبر عن غياب صلاح وزياش وبونجاح من التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً أعلن خلاله عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي توج بلقبها المنتخب الجزائري عقب فوزه على السنغال في النهائي بهدف دون رد. ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة، ضمت القائمة لحراسة المرمى رايس مبولحي (الجزائر). وفي خط الدفاع: لامين جاساما، كاليدو كوليبالي، يوسف سبالي (السنغال)، وياسين مرياح (تونس) . Advertisements وفي خط الوسط: عدلان قديورة، واسماعيل بن ناصر (الجزائر) وإدريسا جانا (السنغال). وفي خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، وساديو ماني (السنغال)، وأودين ايغالو (نيجيريا). ويتولي تدريب التشكيلة جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري.

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