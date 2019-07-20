ميسي يهدد برشلونة بالرحيل بسبب نيمار

يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حملة لإقناع ناديه برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الصحفي غراهام هانتر، المختص بانتقالات كرة القدم: “ميسي أخبر برشلونة.. إذا أردتم توقيع عقد جديد معي، عليكم بالتعاقد مع نيمار مرة أخرى”.

وأضاف الصحفي: “ميسي عنصر أساسي في عملية انتقال نيمار، وسيرغب رئيس النادي جوسيب بارتوميو بالتجديد للنجم الأرجنتيني مرة أخيرة قبل تنحيه عن الرئاسة”.