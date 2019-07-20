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ميسي يهدد برشلونة بالرحيل بسبب نيمار

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الان تتابع يهدد بالرحيل بسبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 51 دقيقة - 9:37 م, 20 يوليو 2019 م

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يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حملة لإقناع ناديه برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار، وفقا لسكاي نيوز.
وقال الصحفي غراهام هانتر، المختص بانتقالات كرة القدم: “ميسي أخبر برشلونة.. إذا أردتم توقيع عقد جديد معي، عليكم بالتعاقد مع نيمار مرة أخرى”.

وأضاف الصحفي: “ميسي عنصر أساسي في عملية انتقال نيمار، وسيرغب رئيس النادي جوسيب بارتوميو بالتجديد للنجم الأرجنتيني مرة أخيرة قبل تنحيه عن الرئاسة”.

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