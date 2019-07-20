مانشستر يونايتد يُحبط أطماع الريال ويوفنتوس

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن السعر الذي حدده مسؤولو مانشستر يونايتد لبيع بوجبا، هو العائق الذي منع الأندية المهتمة من التعاقد معه.
وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد، أو العودة لناديه السابق يوفنتوس، لكن تحديد مانشستر يونايتد مبلغ 150 مليون يورو لبيعه، أجبر الناديان على التراجع عن ضمه.
وكان بوجبا قد اعترف صراحة بالبحث عن "تحدٍ جديد" في الموسم المقبل، بل وقام وكيله مينو رايولا بإخبار مسؤولي مانشستر يونايتد برغبة اللاعب في الرحيل.
ويخوض بوجبا فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الأمور بدأت تصب في صالح استمراره داخل قلعة أولد ترافورد.
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