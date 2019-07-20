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ميسي يتحرك خطوة لإنقاذ مسيرته من السيناريو الكارثي

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أكَّد تقرير صحفي، أنَّ النجم الأرجنتيني ليونيل ، تقدَّم باعتذار ضمني لاتحاد أمريكا الجنوبية، بعد اتهام مسؤوليه بالفساد، بعد الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كوبا أمريكا.

وقالت صحيفة "لا ناسيون"، إنَّ الاتحاد الأرجنتيني، أرسل خطابًا للجنة الانضباط بالكونميبول تتضمن خلالها اعتذارًا لميسي، وأن اللاعب لم يقصد توجيه إساءة لمسؤول بعينه عندما تحدث عن الفساد.

وأضافت الصحيفة أن خطاب الاتحاد المحلي لنظيره القاري، برر في دفاعه عن ميسي أنه أدلى بهذه التصريحات وهو يعاني من الإرهاق والضغوط، حيث يتطلع الاتحاد الأرجنتيني إلى إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، والاكتفاء بتحذير نجم أو تغريمه ماليا.

كان ميسي قد صرح بأن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية فاسدون، وحرموا فريقه من التأهل للمباراة النهائية، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.

كما رفض ليونيل، تسلم ميداليته البرونزية بعد مباراة تشيلي التي حصل خلالها على بطاقة حمراء بعد مشادة مع جاري ميديل.

ولم يلتزم اتحاد أمريكا الجنوبية، الصمت، بل ندد بتصريحات ليونيل ميسي، وزعمت تقارير صحفية أن قائد الأرجنتين يواجه عقوبة الإيقاف عامين عن المشاركة في أي بطولة قارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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