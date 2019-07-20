توتنهام يحاول قطع الطريق على ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن سعي توتنهام لإغراء لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن للبقاء مع السبيرز، وعدم الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن إدارة توتنهام عرضت على إريكسن، أكثر من ضعف الراتب السنوي الذي يحصل عليه حاليًا، خشية رحيله مجانًا في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إريكسن يحصل على راتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو، وعرضت إدارة توتنهام عليه 12 مليون يورو سنويًا.

وتابعت الصحيفة "وكلاء إريكسن أخبروا إدارة توتنهام بأن اللاعب لا يريد المال، ولا زال يتدرب بمفرده في انتظار حسم مستقبله".

يذكر أن ريال مدريد أكبر المهتمين بضم النجم الدنماركي هذا الصيف، خاصة إذا فشل الميرنجي في إبرام صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ويُعد الجار اللدود أتلتيكو مدريد من أبرز المهتمين أيضًا بخدمات إريكسن هذا الصيف، حيث يضعه دييجو سيميوني المدير الفني للفريق، ضمن أولوياته قبل نهاية سوق الانتقالات.