شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك يعلن النادي الجديد لـ"حميد أحداد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب المغربى حميد أحداد، صانع ألعاب الفريق، من الانتقال رسميا، للدوري المغربى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
وأصبحت أيام حميد أحداد داخل نادي الزمالك معدودة، لرغبة مسئولو القلعة البيضاء، فى قيد المغربى أشرف بن شرقى الوافد الجديد من نادي الهلال السعودي، بدلا منه بعدما شهدت الفترة الماضية، دخول أحداد فى حسابات أكثر من نادي مغربي.
وشارك حميد أحداد فى 10 مباريات فقط مع الزمالك خلال الموسم الحالى بمجموع 316 دقيقة حيث اعتاد المشاركة كبديل فى المواجهات باستثناء مباراتى النجوم والإنتاج الحربى حيث تواجد بالتشكيلة الأساسية من بداية المباراة.
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