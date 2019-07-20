شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص مروان محسن ومحمد شريف فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي بفحص ثنائي الفريق محمد شريف ومروان محسن بعدما تعرض لإصابات مختلفة في مران الفريق اليوم، السبت.

وتعرض محمد شريف لإصابة قوية إثر اصطدامه في كرة قوية مع زميله بالفريق ياسر إبراهيم وتدخل طبيب الفريق لعلاج اللاعب لمدة دقائق قبل أن يستكمل المشاركة في المران.

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كما تعرض مروان محسن لإصابة بسيطه في نهاية المران وقام طبيب الفريق بفحص اللاعب ثم استكمل الأخير المشاركة في المران.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.