شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي وإصابة بسيطة للشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تغيب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش حيث حضر اللاعب للنادي بعد انطلاق المران لكنه لم يشارك فيه واكتفي بمتابعته من علي دكة البدلاء.
فيما تعرض احمد الشيخ لاعب الفريق لإصابة بسيطة خلال المران ذاته قبل أن يتلقي العلاج اللازم من قبل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ويستكمل المران بشكل طبيعي.
ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.
كان سباعي الأهلي، علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور قد أدوا تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعى.
من ناحية أخري، عقد جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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