شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلي وإصابة بسيطة للشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغيب رمضان صبحي لاعب الأهلي عن مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش حيث حضر اللاعب للنادي بعد انطلاق المران لكنه لم يشارك فيه واكتفي بمتابعته من علي دكة البدلاء.

فيما تعرض احمد الشيخ لاعب الفريق لإصابة بسيطة خلال المران ذاته قبل أن يتلقي العلاج اللازم من قبل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ويستكمل المران بشكل طبيعي.

Advertisements

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.