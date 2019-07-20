رياضة | تدريبات استشفائية لسباعي الأهلي في مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية لسباعي الأهلي في مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض التونسي علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد خوض ودية البلاستيك أمس والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.