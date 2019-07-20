شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم من سيميوني عن رحيل جريزمان لبرشلونة والان مع التفاصيل

علق الأرجنتيني دييجو ألبرتو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد على رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد السابق والمنضم حديثاً لصفوف برشلونة. وأكد سيميوني، أن "جريزمان ذهب إلى فريق غير عادي “. يذكر أن برشلونة ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو، حيث دفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع الروخي بلانكوس والتي انخفضت بعد انتهاء شهر يونيو .

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