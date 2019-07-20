شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: يشترط التعاقد مع هذا اللاعب لتجديد عقده مع برشلونة والان مع التفاصيل
قالت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، اشترط على التعاقد مع لاعب محدد لتجديد تعاقده مع الفريق.
وأوضح الموقع الإيطالي، أن ميسي اشترط التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، لتجديد عقده مع الفريق.
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