اخبار الرياضه

بروسيا دورتموند يختتم جولته في الولايات المتحدة بفوز ودي على ليفربول

0 نشر
الألمانية د.ب.أ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يختتم جولته في الولايات المتحدة بفوز ودي على والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، جولته التسويقية في الولايات المتحدة بالفوز على ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا 3 / 2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).

وقال أكسيل فيتسل لاعب دورتموند عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر» عقب المباراة التي أقيمت في إنديانا: «اختبار جيد بالنسبة لنا وانتصار جيد في ثاني مباراة ودية استعدادا للموسم. إنها خطوة جديدة نحو أفضل مستويات اللياقة قبل الموسم الجديد».

Advertisements

وافتتح باكو ألكاسير التسجيل لدورتموند في الدقيقة الثالثة ثم أدرك هاري ويلسون التعادل قبل نهاية الشوط الأول لليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب، المدرب السابق لدورتموند.

وفي الشوط الثاني، تقدم دورتموند بهدفين أحرزهما توماس ديلاني وجاكوب برون ثم اختتم ريان بريفستر التسجيل بالهدف الثاني لليفربول وسجله من ضربة جزاء.

وقال نيكو شولز، الذي انضم مؤخرا إلى دورتموند قادما من هوفنهايم: «كانت مباراة ودية جيدة لكلا الفريقين، يمكننا الشعور بالسعادة».

وأقيمت المباراة في ظل درجات حرارة وصلت إلى 30 درجة، وفي ظل نسبة رطوبة عالية، وعلى ملعب بدا بحالة متواضعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يختتم جولته في الولايات المتحدة بفوز ودي على ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا