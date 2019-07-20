بروسيا دورتموند يختتم جولته في الولايات المتحدة بفوز ودي على ليفربول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، جولته التسويقية في الولايات المتحدة بالفوز على ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا 3 / 2 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).

وقال أكسيل فيتسل لاعب دورتموند عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر» عقب المباراة التي أقيمت في إنديانا: «اختبار جيد بالنسبة لنا وانتصار جيد في ثاني مباراة ودية استعدادا للموسم. إنها خطوة جديدة نحو أفضل مستويات اللياقة قبل الموسم الجديد».

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وافتتح باكو ألكاسير التسجيل لدورتموند في الدقيقة الثالثة ثم أدرك هاري ويلسون التعادل قبل نهاية الشوط الأول لليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب، المدرب السابق لدورتموند.

وفي الشوط الثاني، تقدم دورتموند بهدفين أحرزهما توماس ديلاني وجاكوب برون ثم اختتم ريان بريفستر التسجيل بالهدف الثاني لليفربول وسجله من ضربة جزاء.

وقال نيكو شولز، الذي انضم مؤخرا إلى دورتموند قادما من هوفنهايم: «كانت مباراة ودية جيدة لكلا الفريقين، يمكننا الشعور بالسعادة».

وأقيمت المباراة في ظل درجات حرارة وصلت إلى 30 درجة، وفي ظل نسبة رطوبة عالية، وعلى ملعب بدا بحالة متواضعة.